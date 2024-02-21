21 Şub 2024 - 18:08- Gündem G:

Yaşlı çift parkta cinsel ilişkiye girerken yakalandı

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İstanbul Maltepe'de sahile yakın bir parkta yaşı ilerlemiş bir çift uygunsuz şekilde yakalandı. Gençlerin uyarmasıyla toparlanan çift hiç birşey olmamış gibi davranarak uzaklaştılar.

Yaşlı çift parkta cinsel ilişkiye girerken yakalandı
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde, sahile yakın bir parkta iki yaşlı vatandaşın müstehcen hareketleri, tesadüfen oradan geçen diğer vatandaşlar tarafından fark edildi. Etraftaki vatandaşlara aldırış etmeyen çift gençlerirn uyarması sonrası toparlandılar. 

CİNSEL ORGANI DIŞARDA YAKALANDI

Görüntülerde, gençlerin yaşlılara tepki göstermesi üzerine, yaşlılar da "Sizin işiniz değil, ne karışıyorsunuz?" diyerek yanıt verdi. Yaşlı adamın cinsel organının dışarıda gören gençler, şaşkınlığını gizleyemeyerek yaşlı vatandaşlara tepki gösterdi. Ancak yaşlı çift olanlara gülümseyerek tepki vererek parktan uzaklaştı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu görüntüler büyük tepki çekti. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal

21 Şub 2024 - 18:08 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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