Yaşlı çift parkta cinsel ilişkiye girerken yakalandı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, sahile yakın bir parkta iki yaşlı vatandaşın müstehcen hareketleri, tesadüfen oradan geçen diğer vatandaşlar tarafından fark edildi. Etraftaki vatandaşlara aldırış etmeyen çift gençlerirn uyarması sonrası toparlandılar.
CİNSEL ORGANI DIŞARDA YAKALANDI
Görüntülerde, gençlerin yaşlılara tepki göstermesi üzerine, yaşlılar da "Sizin işiniz değil, ne karışıyorsunuz?" diyerek yanıt verdi. Yaşlı adamın cinsel organının dışarıda gören gençler, şaşkınlığını gizleyemeyerek yaşlı vatandaşlara tepki gösterdi. Ancak yaşlı çift olanlara gülümseyerek tepki vererek parktan uzaklaştı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu görüntüler büyük tepki çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.