'Müşteri kapma' tartışmasında amcası ve kuzenini kurşunladı

16 Şubat'ta meydana gelen olayda M.Ş., kardeşi D.Ş. (22) ile 4 çocuk babası olan amcası Sertif Şaşı'nın (64) evine gitti. Pazarda balık satan ve amcası ile 'müşteri kapma' tartışması yaşayan M.Ş., belindeki tabancayı çıkarıp, peş peşe ateşledi.
KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU
Sertif Şaşı ile oğlu Erkan Şaşı, kurşunların hedefi oldu. Yaralanan baba-oğul olay yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından hastaneye kaldırıldı.Ancak yapılan tüm müdahelelere rağmen Sertif Şaşı hayatını kaybetti; Erkan Şaşı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis, kaçan M.Ş. ile kardeşi D.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. D.Ş., aynı gün yakalandı. D.Ş. işlemleri sonrası serbest bırakılırken, M.Ş.'nin hala arandığı bildirildi. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.