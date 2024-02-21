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'Müşteri kapma' tartışmasında amcası ve kuzenini kurşunladı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde 'müşteri kapma' tartışmasında M.Ş. (26), amcası Sertif Şaşı'yı (64) tabanca ile öldürdü, kuzeni Erkan Şaşı'yı (36) yaraladı.

'Müşteri kapma' tartışmasında amcası ve kuzenini kurşunladı mask
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16 Şubat'ta meydana gelen olayda M.Ş., kardeşi D.Ş. (22) ile 4 çocuk babası olan amcası Sertif Şaşı'nın (64) evine gitti. Pazarda balık satan ve amcası ile 'müşteri kapma' tartışması yaşayan M.Ş., belindeki tabancayı çıkarıp, peş peşe ateşledi.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Sertif Şaşı ile oğlu Erkan Şaşı, kurşunların hedefi oldu. Yaralanan baba-oğul olay yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından hastaneye kaldırıldı.Ancak yapılan tüm müdahelelere rağmen Sertif Şaşı hayatını kaybetti; Erkan Şaşı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, kaçan M.Ş. ile kardeşi D.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. D.Ş., aynı gün yakalandı. D.Ş. işlemleri sonrası serbest bırakılırken, M.Ş.'nin hala arandığı bildirildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

# Polis, Soruşturma, çocuk, Gelen

21 Şub 2024 - 18:00 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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