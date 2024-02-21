Alanya'da 29 araç trafikten men edildi

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 19-20 Şubat 2024 tarihlerinde yapılan genel trafik uygulamasında, 2.517 araç kontrol edildi. Bu uygulamalar sonucunda, gerekli şartları taşımayan 29 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 408 araç ve sürücüsüne toplamda 1.001.776 TL cezai işlem uygulandı. Bu operasyon sırasında ayrıca 1 araçta 2 aranan şahıs yakalandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.