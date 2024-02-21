Alanya'da 29 araç trafikten men edildi

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 19-20 Şubat 2024 tarihlerinde yapılan genel trafik uygulamasında, 2.517 araç kontrol edildi. Bu uygulamalar sonucunda, gerekli şartları taşımayan 29 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 408 araç ve sürücüsüne toplamda 1.001.776 TL cezai işlem uygulandı. Bu operasyon sırasında ayrıca 1 araçta 2 aranan şahıs yakalandı.

Kaynak: Haber Merkezi