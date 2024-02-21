21 Şub 2024 - 17:53- Asayiş G:

Alanya'da 29 araç trafikten men edildi

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Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı gerekli şartları taşımayan 29 aracı trafikten men etti

Alanya'da 29 araç trafikten men edildi mask
Alanya'da 29 araç trafikten men edildi
Alanya'da 29 araç trafikten men edildi
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ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 19-20 Şubat 2024 tarihlerinde yapılan genel trafik uygulamasında, 2.517 araç kontrol edildi. Bu uygulamalar sonucunda, gerekli şartları taşımayan 29 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 408 araç ve sürücüsüne toplamda 1.001.776 TL cezai işlem uygulandı. Bu operasyon sırasında ayrıca 1 araçta 2 aranan şahıs yakalandı.

Alanya'da 29 araç trafikten men edildi
Alanya'da 29 araç trafikten men edildi

Kaynak: Haber Merkezi

# araç, 2024, Alanya, Jandarma, İlçe

21 Şub 2024 - 17:53 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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