Halk otobüsüyle motosikletle çarpıştı

Cikcilli Mahallesi, Keykubat Bulvarı, Sanayi Kavşağında meydana gelen kazada seyir halindeki halk otobüsü aynı yol üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaşlı adam yola savruldu.Olayı görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı ambulans ile hastaneye kaldırırken sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi