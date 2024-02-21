- Asayiş

Halk otobüsüyle motosikletle çarpıştı

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Alanya’da seyir halindeki halk otobüsü motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaşlı adam kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Halk otobüsüyle motosikletle çarpıştı mask
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Cikcilli Mahallesi, Keykubat Bulvarı, Sanayi Kavşağında meydana gelen kazada seyir halindeki halk otobüsü aynı yol üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaşlı adam yola savruldu.Olayı görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı ambulans ile hastaneye kaldırırken sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

# sağlık, cikcilli, acil, Gelen

21 Şub 2024 - 17:47 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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