Halk otobüsüyle motosikletle çarpıştı

Cikcilli Mahallesi, Keykubat Bulvarı, Sanayi Kavşağında meydana gelen kazada seyir halindeki halk otobüsü aynı yol üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaşlı adam yola savruldu.Olayı görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı ambulans ile hastaneye kaldırırken sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.