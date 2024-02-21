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TFF resmen duyurdu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı stadyum ve tarihi

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TFF, Süper Kupa maçının 7 Nisan 2024 günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

21 Şub 2024 - 17:29 - Spor

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