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Ödüllere doymayan dizinin oyuncusu hayatını kaybetti

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The Office dizisinin oyuncusu Ewen Maclntosh 50 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı.

Ödüllere doymayan dizinin oyuncusu hayatını kaybetti mask
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The Office dizisinde Keith Bishop karakterini canlandıran oyuncu ve komedyen Ewen MacIntosh, 50 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi JustRight Management, şu açıklamayla duyurdu:

"Sevgili komedi dehamız Ewen MacIntosh'un huzur içinde vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz"

2022 yılında hastanede tedavi gören MacIntosh'un sağlık sorunları yaşadığını biliniyordu. Ancak oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı.

Ödüllere doymayan dizinin oyuncusu hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi

# sağlık, 2022

21 Şub 2024 - 17:30 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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