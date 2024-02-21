- Ekonomi

Son dakika! Dolarda yeni rekor geldi

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Dolar kurunda yükseliş sürüyor; 31 lirayı gördü.

Son dakika! Dolarda yeni rekor geldi mask
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Seçimden önce 20’nin altında seyreden dolar/TL, bir hafta sonra 23’ü aşmıştı. Merkez Bankası'nın 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengede kalan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 25 liranın üstüne çıkmıştı.

Aynı grafik euro kurunda yaşanmıştı. Faiz kararından sonra 27 liranın üstüne kadar çıkmıştı. 

31 LİRAYI GÖRDÜ

Bugün ise yeni bir yükselis yaşandı. Güne 30,929lira  seviyesinden başlayan dolar/TL şu an 31 lirayı gördü. Euro/TL de 33,5 seviyesinde ilerliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# faiz, merkez, sonra

21 Şub 2024 - 17:24 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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