Son dakika! Dolarda yeni rekor geldi

Seçimden önce 20’nin altında seyreden dolar/TL, bir hafta sonra 23’ü aşmıştı. Merkez Bankası'nın 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengede kalan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 25 liranın üstüne çıkmıştı.
Aynı grafik euro kurunda yaşanmıştı. Faiz kararından sonra 27 liranın üstüne kadar çıkmıştı.
31 LİRAYI GÖRDÜ
Bugün ise yeni bir yükselis yaşandı. Güne 30,929lira seviyesinden başlayan dolar/TL şu an 31 lirayı gördü. Euro/TL de 33,5 seviyesinde ilerliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.