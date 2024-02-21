Motorin indirimi tabelaya yansıdı!

Rekor seviyeye yükselen benzin ve mazot fiyatı araç sahipleri tarafından yakından takip edilirken, rafineri marjlarında yapılan düzenleme sonrası akaryakıt fiyatları indirimi pompaya yansıdı. Peki indirim sonrası akaryakıt fiyatları ne oldu, kaç TL? İşte il il güncel benzin ila motorin fiyatları ve haberin detayları…
MOTORİN İNDİRİMİ TABELADA
Motorin grubunda 1,21 TL'lik indirim gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt istasyonlarında tabelaya yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Şu an ortalama motorin fiyatları İstanbul’da 43,09 liradan, Ankara’da 43,85 TL’den ve İzmir’de ise 44,08 TL’den satılıyor. Benzin fiyatı ise İstanbul’da 41,21 TL’den, Ankara’da 42,15 TL’den ve İzmir’de 41,92 TL’den satışa sunuluyor.
EPDK’DAN RAFİNERİ MARKAJLARINA DÜZENLEME
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafinerilere bir yazı göndererek gerekli uyarıları yaptıklarını belirtirken bu doğrultuda rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve motorinde 1 ila 1,50 TL düzeyinde bir indirim yaşanacağını açıkladı. Yılmaz, "Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler, rafineriler için önemli bir kar avantajına sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor. Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1 buçuk TL düzeyinde bir indirim olacaktır" diye konuştu.
3 KAMU BANKASINDAN AKARYAKIT KARARI
Öte yandan üç kamu bankası geçtiğimiz gün kart ile akaryakıt ödemeleri için karar almıştı. Banka kartındaki komisyon oranını akaryakıt istasyonlarında yüzde 2,25’e düşürdüler.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.