- Ekonomi

Alanya'da artık alıcısı kalmadı

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Alanya'da ikinci el araç piyasasında durgunluk sürüyor. Fiyatlar yüksek olmasa da artık ikinci el araç alımı yatırım tercihi olmaktan çıktı.

Alanya'da artık alıcısı kalmadı mask
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Geçtiğimiz yıl yükselişe geçen ikinci el araç fiyatları bu yıl itibariyle hızla düşmeye başladı. Ancak buna rağmen talep hızla azalmaya başladı. Artık ikinci el araç alımı vatandaş tarafından bir yatırım aracı görünmemeye başlandı. Bir diğer sebep ise artan faiz artışı oldu. Geri ödemeler nerdeyse 5 katına kadar çıkması vatandaşı fiyat ne kadar uygun olursa olsun almaktan vazgeçiriyor. 

SIFIR ARAÇ PİYASASI DA DÜŞÜŞTE

Yüksek faizli krediler sadece ikinci el piyasasını değil sıfır araç piyasasını da etkilemiş durumda. Eskiden sıfır araç bulmak zor oluyordu ama şimdi araç olmasına rağmen uygun kredi olmadığı için vatandaş alamıyor. Bu da piyasada durgunluğu beraberinde getiriyor. Şu anki araç satışları ağırlıklı olarak nakit para üzerinden ilerlediği ve mevcut şartlarda çok az şekilde böyle satışlar yapıldığı aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

# fiyat, Yüksek, faiz, Kredi

21 Şub 2024 - 17:08 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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