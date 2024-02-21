Korkunç kaza! Okul servisi ile hafif ticari araç çarpıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile okul servisinin çarpıştığı kazada, 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Yeni Mahalle'de iki sokağı kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Sancak Sokak'tan çıkan, Yusuf Gündoğdu (21) yönetimindeki 77 AD 038 plakalı hafif ticari araç ile Gülfidan Sokak'ta seyir halinde olan Çetin Tanöldes'in (45) kullandığı 16 S 6166 plakalı okul servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Servis minibüsü bir evin bahçe duvarına, hafif ticari araç da parkı çevreleyen tellere çarptı. Kazada sürücü Gündoğdu, öğrenciler İnci G. (6), Serra A. (9), Muhammed Ali A. (4), Akif K. (7), Eslem Nur A. (7) ve gözetmen öğretmen Rukiye A. (45) yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5'i öğrenci 7 yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.