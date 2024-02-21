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Emeklilere sevindiren haber: Tamamen ücretsiz olacak

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Emekliler hakkında sevindiren bir gelişme yaşandı. TBMM'ye sunulan kanun teklifinde emeklilerin sağlık hizmetlerinin tamamen ücretsiz olması yer alıyor.

Emeklilere sevindiren haber: Tamamen ücretsiz olacak mask
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2024 yılında yapılan zam ile en düşük emekli maaşı 10 bin TL’ye yükseldi. Fakat enflasyon karşısında bu maaş yetersiz kaldı. Bayram ikramiyelerinin de 3 bin TL olması emeklileri hayal kırıklığına uğrattı.

SAĞLIK HİZMETLERİ TAMAMEN ÜCRETSİZ OLACAK

Emeklilerin sağlık, tedavi ve ilaç masraflarının ücretsiz olması için bir kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklifin kabul edilmesi durumunda ise emekliler tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek. Kanun teklifine sevinen emekliler dört gözle teklifin kabul edilmesini bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# Olacak, 2024, Emekli, sağlık, en düşük

21 Şub 2024 - 17:00 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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