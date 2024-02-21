Emeklilere sevindiren haber: Tamamen ücretsiz olacak

2024 yılında yapılan zam ile en düşük emekli maaşı 10 bin TL’ye yükseldi. Fakat enflasyon karşısında bu maaş yetersiz kaldı. Bayram ikramiyelerinin de 3 bin TL olması emeklileri hayal kırıklığına uğrattı.
SAĞLIK HİZMETLERİ TAMAMEN ÜCRETSİZ OLACAK
Emeklilerin sağlık, tedavi ve ilaç masraflarının ücretsiz olması için bir kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklifin kabul edilmesi durumunda ise emekliler tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek. Kanun teklifine sevinen emekliler dört gözle teklifin kabul edilmesini bekliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.