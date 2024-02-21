Et fiyatlarında şok artış! Bir haftada 55 TL zam

Artan enflasyon oranı ve maliyetler nedeniyle et fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Bir kilo kuzu pirzola 800 TL'nin üzerinde satılıyor. Alanya Kasaplar ve Üreticiler Derneği Başkanı Selman Arıkan, 375 TL'ye kestikleri kuzu karkas fiyatının 4-5 günde 430 TL'ye çıktığını açıkladı.

'ARTIK SADECE ALANLAR VE ALAMAYANLAR VAR'

Vatandaşın alım gücünün düşük olduğunu söyleyen Arıkan, "Normalde yılda bir kere ya da 2-3 yılda bir kere zam gelirdi. Fakat şu anda haftalık 10-15 TL zam geliyor. Mesela geçen hafta kesmiş olduğumuz kuzu karkas fiyatı 375 TL iken 4-5 gün içerisinde 430 TL'ye kadar çıktı. Yem artışını, saman artışını ve maliyetleri hesaba katabiliyoruz ama bizim etimizin bu kadar pahalı olmaması lazım. Genel anlamda artışlara bakarsak etin fiyatı uygun ama vatandaşın alım gücü düşük olduğu için fiyatlar yüksek kalıyor. 10 bin TL emekli maaşı alan birisi hafta sonu mangala gidemiyor. Artık vatandaş arasında orta kısım kalmadı, sadece alanlar ve alamayanlar var. Önceden 2-3 aile 300 TL'ye çok rahat mangala gidebiliyordu. Artık 2 kişi bin 500 TL'ye zor gidiyor. Herkes pirzola şiş yemek ister ama fiyatlardan dolayı kimse alamıyor. Vatandaş beyaz ete yöneldi ama talep artışından dolayı onun da fiyatı yükseldi. Mesela 375 TL'ye kesmiş olduğumuz bir karkasın içinde yüzde 20'lik kemir firesi var. Yüzde 5-7 sinir ve yağ firesi var. Maliyetleri de ekleyince fiyatlar yükseliyor." dedi.