Antalya'da büyük operasyon: 200 şüpheli yakalandı

Antalya’da aralarında; kasten yaralama, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, iş yeri/konut dokunulmazlığını ihlal etme, 6136 SKM, 5607 SKM, silahla tehdit, hakaret, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, taksirle yaralama/ölüme neden olma, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti bulundurma/kullanma suçlarından arananların da bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
200 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyolarda 10 yıl ile 20 yıl arası 3, 5 yıl ile 10 yıl arası 3, 2 ile 5 yıl arası 21, 2 yıl altı 48 şahıs olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 125 şüpheli ile birlikte toplam 200 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.