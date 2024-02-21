- Asayiş

Antalya'da büyük operasyon: 200 şüpheli yakalandı

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Antalya'da Emniyet müdürlüğü birimlerinin yürüttüğü çalışmada haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi; 176 personelin katıldığı operasyonda 200 şüpheli yakalandı.

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Antalya’da aralarında; kasten yaralama, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, iş yeri/konut dokunulmazlığını ihlal etme, 6136 SKM, 5607 SKM, silahla tehdit, hakaret, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, taksirle yaralama/ölüme neden olma, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti bulundurma/kullanma suçlarından arananların da bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

200 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyolarda 10 yıl ile 20 yıl arası 3, 5 yıl ile 10 yıl arası 3, 2 ile 5 yıl arası 21, 2 yıl altı 48 şahıs olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 125 şüpheli ile birlikte toplam 200 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# devam, Antalya

21 Şub 2024 - 16:40 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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