21 Şub 2024 - 16:43- Gündem G:

Koç Grubu’ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması

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Koç Grubu, Ekrem İmamoğlu'nu gelecekte Cumhurbaşkanı yapacağı yönünde çıkan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Koç Grubu’ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması mask
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Koç Grubu, Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığına dair bir açıklama yayınladı. 

KOÇ GRUBU'NUN AÇIKLAMASI

“Hiçbir somut delil gösterilmeden, ilgisiz olayları neden sonuç ilişkisi barındırmaksızın birbirine bağlayan bu iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınması için 100 yıla yakın süredir var gücüyle çalışmakta olan Topluluğumuz, siyasetin bir parçası değildir.

Son dönemde Koç Topluluğu'nu ve Koç Ailesi'ni hedef alan asılsız iddiaların kamuoyunda kasıtlı bir şekilde yanlış algıya yol açmak için gündeme getirildiğini dikkatle gözlemliyoruz. Gerçek dışı iddialarla Topluluğumuzun hedef alınmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu vesileyle, gazetecilik etiği ile bağdaşmayacak şekilde mesnetsiz bilgi yayan ve Topluluğumuzu zan altında bırakma sorumsuzluğunu sergileyen kişilere yönelik hukuki haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Koç Holding A.Ş."

Kaynak: Haber MERKEZİ

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21 Şub 2024 - 16:43 - Gündem

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