WhatsApp'a yeni özellik geldi: Aynı anda iki hesabı kullanma

Dünya genelinde en yaygın kullanılan yazılı ve görüntülü iletişim platformlarından olan WhatsApp yeni özelliğini kullanıcılarıyla paylaştı.
Türkiye'deki kullanıcılarını mesajla bilgilendiren WhatsApp, artık aynı anda iki hesabın kullanılabileceğini duyurdu.
Buna göre, artık numaraları farklı olduğu sürece iki WhatsApp hesabı arasında geçiş yapılabilecek.
WhatsApp bu özelliğin yaratacağı kolaylığı ise şu notla paylaştı:
"İster iş için, ister kişisel isterse başka bir şey için olsun, konuşmalarınızı zahmetsizce yönetebilirsiniz."
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.