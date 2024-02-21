21 Şub 2024 - 16:50- Gündem G:

MSB duyurdu: 1’i FETÖ, 1’i PKK mensubu 7 kişi yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı, her iki sınır hattında 1’i FETÖ ve 1’i de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olmak üzere 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

MSB duyurdu: 1’i FETÖ, 1’i PKK mensubu 7 kişi yakalandı mask
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i FETÖ, 1'i de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Kaynak: DHA

# MSB, açıklama, türkiye, Sosyal

21 Şub 2024 - 16:50 - Gündem

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