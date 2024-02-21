21 Şub 2024 - 16:50- Gündem

MSB duyurdu: 1’i FETÖ, 1’i PKK mensubu 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, her iki sınır hattında 1’i FETÖ ve 1’i de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olmak üzere 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.