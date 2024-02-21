21 Şub 2024 - 16:40- Gündem G:

Ramazan pidesi için şok fiyat! İşte o rakam

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Ramazan ayına az bir zaman kaldı. Gözler Ramazan pidesine çevrildi. Ramazan pidesinin 20 liradan satılması için teklif verildi.

Ramazan pidesi için şok fiyat! İşte o rakam mask
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Gözler iftar ve sahur sofralarının olmazsa olmazı Ramazan pidesine çevrildi. Sık sık Ramazan ayı öncesinde gıda fiyatları ile ilgili uyarılar gelmeye devam ederken ekmek ve pideye zam geleceği de sıklıkla konuşuluyor. Fırıncılar Ramazan için hazırlanırken bir yandan da un fiyatlarındaki artıştan dolayı ekmek ve pide için zam talep ediyor. Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı yaklaşan Ramazan ayı öncesi ekmek ve pide fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"FIRINCILARIN TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı Haber Global’e yaptığı değerlendirmede “Ekmek ve pide zammı için görüşmelerimiz devam ediyor. Fırıncılarımızın zam talebini değerlendiriyoruz. Önümüzdeki hafta yapacağımız toplantı sonrası kararımızı açıklayacağız.” ifadelerini kullandı.

EKMEK FİYATLARI BİLE İLÇEDEN İLÇEYE DEĞİŞİYOR

Öte İstanbul'da ekmek fiyatları ilçeden ilçeye değişiyor. Bazı illerde 10 liradan satılan 200 gramlık ekmek bazı illerde ise 15 liraya kadar çıkabiliyor. Bu duruma İzmir ve Ankara dahil Türkiye genelinde de rastlanabiliyor.

2023 yılı Ramazan ayında 300 gramlık pide 10 TL’den satılıyordu. Ekmeğin fiyatı ise 5 TL idi. Vatandaşların gözü şimdi Türkiye Fırıncılar Odası'nın alacağı kararda. Karar önümüzdeki hafta açıklanacak.

SAKARYA’DA FİYAT BAŞVURUSU YAPILDI

Sakarya Fırıncılar Odası, 330 gram ramazan pidesinin 20 liradan satışı için Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (SESOB) tarife başvurusunda bulundu.

Kaynak: MYNET

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21 Şub 2024 - 16:40 - Gündem

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