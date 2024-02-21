Feci olay! Fabrikada kafası yük asansöründe kaldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ambalaj fabrikasında çalıştığı sırada kafası yük asansörüne sıkışan Suriye uyruklu işçi Nebil El Rahmun (23), hayatını kaybetti.
Olay, dün gece saatlerinde OSB 42'nci Cadde'de bulunan ambalaj fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu işçi Nebil El Rahmun, fabrikada çalıştığı sırada kafası yük asansörüne sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri El Rahmun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Nebil El Rahmun'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. El Rahmun'un cenazesinin Suriye'ye götürüleceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.