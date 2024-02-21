21 Şub 2024 - 16:33- Gündem G:

Feci olay! Fabrikada kafası yük asansöründe kaldı

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Kayseri'de ambalaj fabrikasında bir işçinin kafası yük asansörüne sıkıştı. Kazada işçi hayatını kaybetti

Feci olay! Fabrikada kafası yük asansöründe kaldı mask
Feci olay! Fabrikada kafası yük asansöründe kaldı
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ambalaj fabrikasında çalıştığı sırada kafası yük asansörüne sıkışan Suriye uyruklu işçi Nebil El Rahmun (23), hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde OSB 42'nci Cadde'de bulunan ambalaj fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu işçi Nebil El Rahmun, fabrikada çalıştığı sırada kafası yük asansörüne sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri El Rahmun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Nebil El Rahmun'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. El Rahmun'un cenazesinin Suriye'ye götürüleceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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21 Şub 2024 - 16:33 - Gündem

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