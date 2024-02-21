21 Şub 2024 - 16:05- Ekonomi G:

Hemen bunu yapanlar ödeme alıyor! Ayda 50.644 TL maaş gibi ödeme!

ABONE OL Google News Sayfamız

Şubat ayı, yatırımcılar için sabit mevduat faiz oranlarında önemli bir artışın yaşandığı bir dönem oldu. Bu artışla birlikte, birçok banka yatırımcılara çeşitli avantajlar sunarak dikkat çekiyor.

Hemen bunu yapanlar ödeme alıyor! Ayda 50.644 TL maaş gibi ödeme! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İşte öne çıkan bazı bankaların sunduğu vadeli mevduat hesapları ve elde edilebilecek net kazançlar:

1. Odea Bank Yeni Vadeli Mevduat Hesabı

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 50.644,11 TL
Vade Sonu Tutarı: 500.644,11 TL
Odea Bank, yatırımcılarına yüksek faiz oranıyla cazip bir seçenek sunuyor. 92 günlük bir vade için 450.000 TL’lik bir yatırımın net kazancı 50.644,11 TL olarak belirlenmiş durumda.

2. DenizBank E-Mevduat

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 49.566,58 TL
Vade Sonu Tutarı: 499.566,58 TL
DenizBank, %46 faiz oranı ile yatırımcılarına avantajlı bir seçenek sunuyor. Bu faiz oranıyla, 450.000 TL’lik bir yatırımın net kazancı 49.566,58 TL oluyor.

3. ON Plus Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 49.566,58 TL
Vade Sonu Tutarı: 499.566,58 TL
ON Bankası da %46 faiz oranıyla yatırımcılarına rekabetçi bir seçenek sunuyor. Bu oranla, aynı tutardaki bir yatırımın net kazancı 49.566,58 TL olacaktır.

4. Hayat Finans Katılma Hesabı

Kâr Payı Oranı: %44,76
Net Kazanç: 48.230,43 TL
Vade Sonu Tutarı: 498.230,43 TL
Hayat Finans, katılma hesabı aracılığıyla %44,76 kâr payı oranı sunarak yatırımcılarına yüksek kazançlar sağlıyor. 450.000 TL’lik bir yatırımın net kazancı bu durumda 48.230,43 TL oluyor.

5. Garanti BBVA E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 47.411,51 TL
Vade Sonu Tutarı: 497.411,51 TL
Garanti BBVA, güvenilir bir seçenek olarak %44 faiz oranı sunuyor. Bu faiz oranıyla, 450.000 TL’lik bir yatırımın net kazancı 47.411,51 TL olacaktır.

6. N Kolay Bono

Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 47.411,51 TL
Vade Sonu Tutarı: 497.411,51 TL
N Kolay da %44 faiz oranı ile yatırımcılarına cazip bir seçenek sunuyor. Bu faiz oranıyla elde edilecek net kazanç da 47.411,51 TL olacaktır.

Mevduat faiz oranlarındaki bu artış, yatırımcılar için önemli bir kazanç fırsatı sunuyor. Ancak, Merkez Bankası’nın alacağı yeni faiz kararları ve piyasalardaki gelişmeler, yatırım stratejilerini etkileyecek önemli faktörler olarak göze çarpıyor. Bu nedenle, yatırımcıların piyasa dinamiklerini yakından takip etmeleri ve en uygun yatırım seçeneklerini değerlendirmeleri önem taşıyor.

# garanti, faiz, merkez, Yüksek, Denizbank, denizbank faiz oranı, garanti faiz oranı, hayat finans faiz oranı, odeabank faiz oranı

21 Şub 2024 - 16:05 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

6 ay ertelemeli düşük faizli kredi! Borcu boyunu aşana devlet desteği mask
6 ay ertelemeli düşük faizli kredi! Borcu boyunu aşana devlet desteği
Emekliler tek başvuruyla 100.000 TL ödeme alıyor mask
Emekliler tek başvuruyla 100.000 TL ödeme alıyor
Ramazan gelmeden fiyatlar piyasayı uçurdu: En düşük fiyat bile dudak uçuklattı... mask
Ramazan gelmeden fiyatlar piyasayı uçurdu: En düşük fiyat bile dudak uçuklattı...
Dünya devi tarih verdi: Yatırımcılar kendini hazırlasın! Dananın kuyruğu kopuyor... mask
Dünya devi tarih verdi: Yatırımcılar kendini hazırlasın! Dananın kuyruğu kopuyor...
Şubat ayı ödemeleri hesaplarda: Herkes hesaplarını kontrol etsin... mask
Şubat ayı ödemeleri hesaplarda: Herkes hesaplarını kontrol etsin...
Bu bileziği eşinize dostunuza gösterin: Herkes almak için uzun kuyruklar oluşturdu! Fiyatı ise... mask
Bu bileziği eşinize dostunuza gösterin: Herkes almak için uzun kuyruklar oluşturdu! Fiyatı ise...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber