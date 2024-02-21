Porto’da Sevgililer Günü coşkuyla kutlandı

Özel günlerde düzenledikleri etkinliklerle çıtayı her geçen gün daha yükseğe taşıyan Porto Amore Club Hotel, 14 Şubat Sevgililer gününe özel hazırladığı konseptiyle katılımcıları yine kendine hayran bıraktı. Canlı müzikten dans şovlarına, dj performansından konsere birçok etkinlik misafirlere sunuldu. Tıklım tıklım dolan salonda çiftler, Darbukanın Kraliçesi Ceren Özdemir’in eşsiz performansıyla doyasıya eğlendi.

ÖZEL GÜNLERİN VAZGEÇİLMEZİ ‘PORTO AMORE’

Yılbaşı ve Sevgililer Günü’nde katılımcılara unutulmaz anlar yaşatan Porto Amore Club Hotel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kadınlar Günü’nde de unutulmaz bir gece yaşamak isteyenleri Porto Amore’ye davet eden Otel yönetimi erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmamaları tavsiyesinde bulundu.