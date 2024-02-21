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Alanya Cikcilli'de Mehmet Şahin izdihamı

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İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'i Cikcilli Mahallesi ziyaretinde müthiş bir kalabalık karşıladı. İzdiham içerisinde vatandaşlarla kucaklaşan Şahin, konuşmasında "İmar sorununu kökten çözeceğiz" dedi

Alanya Cikcilli'de Mehmet Şahin izdihamı mask
Alanya Cikcilli'de Mehmet Şahin izdihamı
Alanya Cikcilli'de Mehmet Şahin izdihamı
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İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in seçim çalışmaları aralıksız olarak halkın içerisinde sürüyor.

Alanya'nın her köşesinde coşkulu kalabalıklar tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Şahin'i, Alanya'nın Cikcilli Mahallesi halkı da adeta bağrına bastı.

Alanya Cikcilli'de Mehmet Şahin izdihamı

Kahvaltılı buluşmanın gerçekleştiği Cikcilli Lalezar Restoran girişinde müthiş bir kalabalık tarafından karşılanan Şahin ve ekibi, oluşan izdiham içerisinde vatandaşlarla tek tek selamlaştı. Şahin, restorana sevgi gösterileri ve "Seninleyiz Mehmet Başkan" sloganları arasında girdi. Cikcilli halkının sorun ve taleplerini dinleyip, tek tek not alan Şahin, konuşmasına yine sevgi tezahüratları arasında başladı. Şahin'in ilk sözleri "Bu sevginize, bu güveninize her zaman layık olacağım. Teveccühleriniz nedeniyle hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşAllah" diyerek başladı.

Alanya Cikcilli'de Mehmet Şahin izdihamı

ŞAHİN: PLANLI VE KİMLİKLİ BİR DÜNYA KENTİ İNŞA EDECEĞİZ

Alanya'da kentsel dönüşümü parsel değil ada bazında yapacaklarını vurgulayan Şahin "Planlı ve kimlikli bir dünya kenti inşa edeceğiz. Alanya’mızda ada bazında kentsel dönüşüm seferberliğini başlatacağız. Sadece evleri değil vatandaşlarımızın yaşamlarını da dönüştüreceğiz. Alanya’mızın fiziksel, toplumsal, ekonomik, çevresel ve altyapısal ihtiyaçlarına göre kentimizi ada bazında yeniden tanımlayacağız" şeklinde konuştu.

Alanya Cikcilli'de Mehmet Şahin izdihamı

ŞAHİN: İMAR SORUNUNU KÖKTEN ÇÖZECEĞİZ

Konuşması sık sık yoğun kalabalığın alkışları ile kesilen Şahin, "Alanya’mızda imar sorununu kökten çözeceğiz. Planlı ve kimlikli bir dünya kenti inşa ederken, vatandaşımızın tüm mağduriyetlerini tek tek gidereceğiz" dedi.

ŞAHİN'İN 'KUCAKLAYAN' LİSTESİNE TEBRİK YAĞMURU

Şahin, ekonomi, sağlık ve sosyal projelerini de anlatırken, projelere halkın yoğun desteği dikkat çekti. Ayrıca Cikcilli sakinleri "Alanya'da herkesi ve her kesimi kucaklayan bir meclis listesi yaptınız" diyerek Şahin'i tebrik yağmuruna tuttular. (Haber MERKEZİ)

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21 Şub 2024 - 15:30 - Siyaset

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