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Dünürünün 3 oğlu ve damadını öldürdü: İşte nedeni...

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Isparta’da dünürünün oğullarını ve damadını öldürmekten yargılanan Hayrettin T. 'nin ifadesi ortaya çıktı. Sanık cinayetleri alacak verecek meselesi yüzünden işlediğini söyledi.

Dünürünün 3 oğlu ve damadını öldürdü: İşte nedeni... mask
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Dehşet veren olay Isparta’da Şarkikaraağaç ilçesine 10 Ağustos 2023 meydana geldi. Hayrettin T. (70), aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan dünürünün oğulları İmran Karakoç (39), Osman Karakoç (36), Adnan Karakoç (27) ve yine dünürünün damadı Bedrettin Deniz’i (46) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Cinayeti işlediği tüfekle jandarmaya giderek teslim olan Sanık Hayretin Tekeli hakkında ’tasarlayarak öldürme’ suçundan 4 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Karar duruşması bugün Isparta Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

'ALACAK VERECEK MESELESİ...'

Mahkemenin söz verdiği sanık Hayrettin Tekeli, öldürdüğü Osman Karakoç, İmran Karakoç, Adnan Karakoç ve dünürünün damadı olan Bedrettin Deniz ile alacak anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet olduğunu söyledi. Tehdit edildiği için cinayet işlediğini iddia eden Tekeli pişman olduğunu söyledi.

Savcı, sanığın suçunun sabit olduğunu, 4 kez ’tasarlayarak öldürme’ suçunu işlediğini ve bu nedenle 4 kez müebbet hapis cezası verilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti talebi onayladı.

# Karar

21 Şub 2024 - 15:24 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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