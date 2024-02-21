CHP Adayı Özçelik: Alanya'yı ameliyata alacağız

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Alanya Şoförler Nakliyeciler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetimi tarafından düzenlenen Esnaf ve Belediye Başkan Adayı Buluşmasına katıldı. Şoförlerin sorunlarını dinleyen Özçelik Alanya’nın yorgun bir şehir olduğunu ifade etti. Özçelik, "Sorunların hepsi üzerinde çalıştığımız konulardan oluşuyor. Göreve geldiğimizde iki yıl içinde Alanya'yı rehabilite edeceğiz." dedi.



Alanya Şoförler Nakliyeciler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından 31 Mart'a kadar her hafta çarşamba günü düzenlenecek olan Esnaf ve Belediye Başkan Adayı Buluşması toplantısının ilk konuğu CHP Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik oldu. Oda Başkanı Ali Akkaya ile üyelerin karşıladığı Özçelik'e, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve Belediye Meclis Üyesi Adayları eşlik etti. Toplantıda, yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgi veren Akkaya, üyelerinin genel olarak trafikte sorunlar yaşadığına değindiği konuşmasında şunları söyledi: ‘Başlıca sorunlarımızı birinci ağızdan dile getirmek istediğimiz için sizleri esnafımızla buluşturmak istedik. En büyük sorun trafik konusunda ve ivedilikle çözülmelidir. Ayrıca Alanya Galericiler Sitesi ve kamyon garajı mutlaka yapılmalıdır. Gezi treni de kaldırılmalıdır. Kazalara sebebiyet veren elektrikli scooterler de önemli bir sorunumuz. Taksi duraklarının yenilenmesinin yanı sıra can güvenliği için büyük önem taşıyan taksi kamerasının takılması süresi 30 Haziranda sona eriyor. Bu konuyu da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden talep ediyoruz" diye konuştu. Taksimetre zammıyla ilgili konuşan Akkaya, yerel seçim sonrasında yüzde 50 ile 55 arasında zam talebinde bulunacaklarını da sözlerine ekledi.

ŞEHRİMİZİ REHABİLİTE EDECEĞİZ

Hedeflerinin kaliteli ve yaşanabilir bir Alanya olduğunu vurgulayan Başkan Adayı Özçelik, "Dile getirilen sorunların hepsi üzerinde çalıştığımız konulardan oluşuyor. Alanya yorgun. Şehrimizi ameliyata alacağız. İlk iki yıl içinde Alanya'yı rehabilite edeceğiz. Bütün sorunları, paydaşlarıyla birlikte toplanarak çözeceğiz. Alanya bunu yapabilecek güçtedir. Birlikten kuvvet doğar. Kamyon garajıyla ilgili Batı tarafında iki yer tespit ettik. Doğu bölgesinde de yer araştırmalarımız sürüyor. Duraklar yenilenecek ve taksilere kamera takılacak. Trafikle ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Şehir içi düzenlemelerimizle üç yıl içinde Alanya’nın trafik ve park sorununun yüzde 50'si çözülecek. Her yaptığımız işte, insani koşulları göz önünde bulundurarak yapacağız. Zaman vererek konuşuyorum çünkü biliyorum şehrimizin beklemeye sabrı yok. Biz uzman bir ekiple göreve talip olduk ve hiç durmadan kolları sıvayıp çalışmaya hazırız. Halktan gelen birisiyim ve halkın yaşadıklarını bildiğim için vakit kaybetmeden çalışmamız gerekiyor. Şimdiye kadar yarım bıraktığım bir işim olmadı. Yerel yönetimde de verdiğimiz her sözü tamamlayacağız." dedi. (Haber MERKEZİ)