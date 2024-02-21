21 Şub 2024 - 15:07- Ekonomi G:

Aile Bakanlığı hane başına 5.330 TL maddi destek verecek! E-Devlet’ten başvurular başladı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın dar gelirli ailelere yönelik gerçekleştireceği destek ödemeleriyle ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Şubat ayının ortalarında yapılan zamlı evde bakım maaşı, yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmasının ardından, yeni sosyal yardımların ne zaman yapılacağı ve ödeme tutarlarının ne kadar olacağı konusunda araştırmalar hız kazandı.

Aile Bakanlığı hane başına 5.330 TL maddi destek verecek! E-Devlet’ten başvurular başladı mask
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamalarına göre, faaliyete geçirilen sosyal ve ekonomik destek ödemelerinde önemli artışlar yaşanacak. Bu kapsamda, dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için yapılan destek ödemelerinin güncel tutarı ve ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Ancak, şu ana kadar bu destek ödemelerinin hesaplara yatırılmadığını belirtmek gerekir. Genellikle ay ortasına denk gelen bu ödemelerin, bu hafta içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Aile destek paketi kapsamında, hane içindeki kişi başına düşen aylık gelire göre değişen 850 TL ile 1250 TL arasında sosyal yardımlar sağlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak duyurularla, vatandaşlar ödemelerin gerçekleştirilme tarihleri ve ödeme tutarları konusunda bilgilendirilecekler.

Öte yandan, Ocak ayında yapılan hesaplamalara göre, memur maaş katsayısına dayanarak yapılan sosyal yardımların yüzde 50’ye yakın oranda artırıldığı belirtildi. Bakan Göktaş’ın duyurusuna göre, ortalama sosyal ve ekonomik destek ödemesi 3571 TL’den 5330 TL’ye yükseldi. Dolayısıyla, şubat ayı itibariyle dar gelirli ailelere yapılacak olan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri ortalama 5330 TL olacak. Bu artışla birlikte, ailelerin maddi sıkıntılarını hafifletmek ve sosyal refahlarını artırmak hedefleniyor.

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21 Şub 2024 - 15:07 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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