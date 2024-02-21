- Siyaset

Eski İYİ Parti İlçe Başkanı Şefik Bahçe'den Şahin'e tam destek

ABONE OL Google News Sayfamız

Eski İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Şefik Bahçe, "Aday olan arkadaşlarımızı tebrik ederim, hep birlikte çalışıp, kazanacağız" dedi

Eski İYİ Parti İlçe Başkanı Şefik Bahçe'den Şahin'e tam destek mask
ABONE OL Google News Sayfamız

BAHÇE, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: " Ekim ayında sizlerle yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi adayı olmayı düşündüğümü paylaşmıştım. Partimizin yasal olarak, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adaylığı sınırlı sayıda olup, genel temayül sonucu, partimizin seçimi kazanmasında, daha etkili sonuç alacağımıza inandığımız iki arkadaşımızın aday olmaları sağlandı. Saygıdeğer Alanyalılar, değerli dava arkadaşlarım; sizler beni çok iyi tanıyorsunuz, biz teşkilatçıyız ve konuya sonuç odaklı bakıyoruz. İl ve ilçe meclis üyesi adayı olan arkadaşlarımı tebrik eder, başarılar dilerim. Bende; 'Her Şey Alanya'mız için' düsturu ile gece gündüz demeden çalışacağım ve hep birlikte kazanacağız inşallah." (Haber MERKEZİ)

# Alanya, Belediye, aday, ekim, Üyesi, meclis

21 Şub 2024 - 14:29 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

CHP'de sular durulmuyor. O ilçede yönetim istifa etti mask
CHP'de sular durulmuyor. O ilçede yönetim istifa etti
'Demokrat Parti Alanya' hangi adayı destekleyeceğini açıkladı mask
'Demokrat Parti Alanya' hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
Alanya Yeniden Refah Partisi'nde Recep Tayyip Erdoğan sürprizi mask
Alanya Yeniden Refah Partisi'nde Recep Tayyip Erdoğan sürprizi
MHP Alanya'da sürpriz isim mask
MHP Alanya'da sürpriz isim
Son dakika! CHP'de yeni kriz: Adaylıktan çekildiği iddia edildi mask
Son dakika! CHP'de yeni kriz: Adaylıktan çekildiği iddia edildi
İşte DEVA Partisi'nin Alanya Belediye Meclis Üyesi listesi mask
İşte DEVA Partisi'nin Alanya Belediye Meclis Üyesi listesi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber