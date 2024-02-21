Eski İYİ Parti İlçe Başkanı Şefik Bahçe'den Şahin'e tam destek

BAHÇE, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: " Ekim ayında sizlerle yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi adayı olmayı düşündüğümü paylaşmıştım. Partimizin yasal olarak, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adaylığı sınırlı sayıda olup, genel temayül sonucu, partimizin seçimi kazanmasında, daha etkili sonuç alacağımıza inandığımız iki arkadaşımızın aday olmaları sağlandı. Saygıdeğer Alanyalılar, değerli dava arkadaşlarım; sizler beni çok iyi tanıyorsunuz, biz teşkilatçıyız ve konuya sonuç odaklı bakıyoruz. İl ve ilçe meclis üyesi adayı olan arkadaşlarımı tebrik eder, başarılar dilerim. Bende; 'Her Şey Alanya'mız için' düsturu ile gece gündüz demeden çalışacağım ve hep birlikte kazanacağız inşallah." (Haber MERKEZİ)