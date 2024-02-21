- Siyaset

Alanya Belediye Meclisi'nde büyük değişim

ABONE OL Google News Sayfamız

Dün açıklanan Alanya Belediye Meclisi Üyeliği Aday listelerinde mevcut meclis üyelerinden sadece 9 isim yer aldı

Alanya Belediye Meclisi'nde büyük değişim mask
ABONE OL Google News Sayfamız

SİYASİ Partilerin dün Alanya İlçe Seçim Kurulu'na teslim ettikleri Alanya Belediye Meclisi Üyeliği listelerinde yüzde 75 revizyon yapıldı. Yaklaşık 5 yıldır görev yapan Alanya Belediye Meclisi Üyelerinden sadece 9 isim listelerde yer alabildi. Nazmi Zavlak, Ali Şahin, Alper Birer, Muammer Özbudak, Kahyan Balta, Meliha Aras, Fevzi Alaattinoğlu, Tunahan Kasapoğlu ve Nuri Tokuş'un dışındaki isimler liste dışı kaldı. (Haber MERKEZİ)

# Yer, şahin, Alanya, Belediye, liste, Nazmi Zavlak, yüzde, İlçe

21 Şub 2024 - 14:35 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

'Demokrat Parti Alanya' hangi adayı destekleyeceğini açıkladı mask
'Demokrat Parti Alanya' hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
Alanya Yeniden Refah Partisi'nde Recep Tayyip Erdoğan sürprizi mask
Alanya Yeniden Refah Partisi'nde Recep Tayyip Erdoğan sürprizi
MHP Alanya'da sürpriz isim mask
MHP Alanya'da sürpriz isim
Son dakika! CHP'de yeni kriz: Adaylıktan çekildiği iddia edildi mask
Son dakika! CHP'de yeni kriz: Adaylıktan çekildiği iddia edildi
İşte DEVA Partisi'nin Alanya Belediye Meclis Üyesi listesi mask
İşte DEVA Partisi'nin Alanya Belediye Meclis Üyesi listesi
CHP'de Hatay düğümü çözüldü! Lütfü Savaş kararı Hataylıları şok etti mask
CHP'de Hatay düğümü çözüldü! Lütfü Savaş kararı Hataylıları şok etti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber