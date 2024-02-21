Alanya'da iki günde 1 milyon TL'den fazla ceza yazıldı

TRAFİK güvenliğinin sağlanması amacıyla Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından genel trafik uygulaması yapıldı. 2 günlük uygulamalarda polis ekipleri 630 araç sürücüsünden 318'ine, jandarma ise 380 araç sürücüsünden 67'sine cezai işlem uyguladı. 385 sürücüye toplam 1 milyon 131 bin 798 TL ceza uygulanırken kaçmaya çalışan bir motosikletlinin üzerinden ise 14,10 gram metamfetamin ele geçirildi. (DHA)

Kaynak: DHA