Alanya'da iki günde 1 milyon TL'den fazla ceza yazıldı

TRAFİK güvenliğinin sağlanması amacıyla Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından genel trafik uygulaması yapıldı. 2 günlük uygulamalarda polis ekipleri 630 araç sürücüsünden 318'ine, jandarma ise 380 araç sürücüsünden 67'sine cezai işlem uyguladı. 385 sürücüye toplam 1 milyon 131 bin 798 TL ceza uygulanırken kaçmaya çalışan bir motosikletlinin üzerinden ise 14,10 gram metamfetamin ele geçirildi. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.