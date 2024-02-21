Bakan Şimşek açıkladı: 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz

Bakan Şimşek, 2023 yılında uygulamaya alınan TAM Projesi'ne ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Proje ile vatandaşların finansal hizmetlere erişiminin kolaylaştırıldığını belirten Şimşek, "TAM altyapı ve işletim maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlayarak verimliliği artıracak. Bu proje ile orta vadede 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz" dedi. TAM Projesi kapsamında, kamu ve kamu katılım bankalarının ATM yönetimi için yazılım geliştirme, lisanslama, saha hizmetleri, ATM operasyonları gibi maliyetleri ortaklaştırılarak tek merkezden yönetilecek. Bu sayede bankaların ATM giderlerinde tasarruf sağlanacak.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.