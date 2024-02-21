Alanya'da sır cinayet: Polis her yerde arıyor

Edinilen bilgiye göre olay, Güllerpınarı Mahallesi'nde, 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmasının ardından olayın silahlı kavgaya dönüşerek 2 kişi yaralanmıştı.
İhbar üzerine hastaneye kaldırılan yaralılardan Acar Otel sahibi Ömer Karaman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Çevredeki güvenlik kameralarından katilin eşkalini ve kimliğini belirlemeye çalışan güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ederken, olayın neden çıktığı ve katilin kimliği hakkında bilgi verilmedi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.