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Alanya'da sır cinayet: Polis her yerde arıyor

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Geçtiğimiz gün Güllerpınarı Mahallesi Yalı Taksi civarında yaşanan korkunç silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ömer Karaman'ın katili aranıyor.

Alanya'da sır cinayet: Polis her yerde arıyor mask
Alanya'da sır cinayet: Polis her yerde arıyor
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Edinilen bilgiye göre olay, Güllerpınarı Mahallesi'nde, 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmasının ardından olayın silahlı kavgaya dönüşerek 2 kişi yaralanmıştı.

İhbar üzerine hastaneye kaldırılan yaralılardan Acar Otel sahibi Ömer Karaman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alanya'da sır cinayet: Polis her yerde arıyor

Çevredeki güvenlik kameralarından katilin eşkalini ve kimliğini belirlemeye çalışan güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ederken, olayın neden çıktığı ve katilin kimliği hakkında bilgi verilmedi.

# devam, Otel, kişi

21 Şub 2024 - 13:04 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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