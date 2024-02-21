Alanya'da sır cinayet: Polis her yerde arıyor

Haber albümü için resme tıklayın

Edinilen bilgiye göre olay, Güllerpınarı Mahallesi'nde, 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmasının ardından olayın silahlı kavgaya dönüşerek 2 kişi yaralanmıştı.

İhbar üzerine hastaneye kaldırılan yaralılardan Acar Otel sahibi Ömer Karaman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çevredeki güvenlik kameralarından katilin eşkalini ve kimliğini belirlemeye çalışan güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ederken, olayın neden çıktığı ve katilin kimliği hakkında bilgi verilmedi.