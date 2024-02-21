Alanya, Antalya, İstanbul ve İzmir'de hangi parti önde? İşte son araştırma anketinin sürpriz sonuçları

Türkiye'nin kilitlendiği 2024 yerel seçimlerinde yeni anketler hızla yayınlanmaya başladı. ASAL Araştırma şirketinin yayınladığı veriler sürprizlerle dolu. Ak Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, DEM Parti, Zafer Partisi... Antalya, Alanya, İstanbul, İzmir'de kim daha önde? Büyün bu soruların cevapları haberimizde...

VERİLER TEK TEK PAYLAŞILDI

Yerel seçimlere kısa bir süre kala anket sonuçları da peş peşe gelmeye devam ediyor. Bugüne kadar yapılan anket sonuçlarında herkesin merak ettiği detayı ise ASAL Araştırma açıkladı. Hangi parti hangi şehirde oy kaybetti, hangi şehirde oyunu artırdı? AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Parti, TİP neredeyse tüm partilere ilişkin veriler tek tek paylaşıldı.

ARAŞTIRMA OCAK AYINDA YAPILDI

Asal Araştırma Türkiye genelinde 26 ilde 21-29 Ocak tarihleri arası yapılan 2 bin kişi kişinin katıldığı "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" anketinin detay verilerini paylaştı. Asal Araştırma’nIn direktörü olan Adem Belede'nin paylaşımları şu şekilde:

AK PARTİ’NİN OLASI OY KAYIPLARI





Bu pazar seçim olsa AK Parti’nin mevcut belediyelerinde 2019’a göre oy kaybı yaşadıkları;

10 puan ve üzeri; Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat, Bingöl, Malatya, Sakarya, Erzurum, Karabük, Kahramanmaraş, Elazığ, Kocaeli, Rize, Ordu, Bursa, Balıkesir, Nevşehir, Samsun, Konya.

7-10 puan; Adıyaman,Ağrı, Afyonkarahisar, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Bitlis, Şırnak.

3-6 puan; Aksaray, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kilis, Kırıkkale, Muş, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Zonguldak.

CHP’NİN MUHTEMEL OY KAYIPLARI



Bu pazar seçim olsa CHP’nin mevcut belediyelerinde 2019’a göre oy kaybı yaşadıkları;

10 puan ve üzeri; Adana, Hatay, İzmir.

7-10 puan; Ankara, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, İstanbul.

3-6 puan; Ardahan, Artvin, Aydın, Bilecik, Bolu, Burdur, Edirne, Kırşehir, Mersin, Muğla, Sinop, Tekirdağ, Yalova.

CHP’NİN MUHTEMEL OY KAZANDIĞI İLLER



"Bursa, Balıkesir, Malatya, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa, Van"

CHP’NİN OY KAYBI YAŞADIĞI BÜYÜKŞEHİRLER



"Adana, Antalya, Hatay, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, Aydın, Muğla, Tekirdağ, İzmir"

İYİ PARTİ’NİN OYUNUN AZALDIĞI İLLER



Bu pazar seçim olsa İyi Parti’nin 2019’a göre oyunun azaldığı iller;

Afyonkarahisar, Balıkesir, Denizli, Düzce, Erzurum, Isparta, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya,Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon, Uşak.

YENİDEN REFAH PARTİSİ, ZAFER PARTİSİ VE TİP…



ASAL Araştırma'nın yaptığı araştırmaya göre Zafer Partisi/ Yeniden Refah Partisi/Türkiye İşçi Partisi bugün seçim olsa hiç bir Büyükşehir/İl Belediyesini kazanamıyor.

Yeniden Refah Partisi’nin;

- Yüzde 25’i aştığı tek il; Yozgat

- Yüzde 20’yi aştığı tek il: Şanlıurfa

DEM PARTİNİN OYUNUN AZALDIĞI İLLER



Bu pazar seçim olsa DEM Parti’nin(HDP) 2019’a göre oyunun azaldığı iller;

- Batman, Iğdır, Hakkari, Bingöl.