6 ay ertelemeli düşük faizli kredi! Borcu boyunu aşana devlet desteği

İşte, Halkbank’ın borç kapatma kredisi detayları ve başvuru şartları:

Halkbank, Borç Kapatma Kredisini Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Halkbank tarafından borç kapatma kredisi müjdesi verildi. Bu krediyle, borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara 6 ay erteleme ve düşük faizli kredi desteği sağlanacak.

Özel Kredi Paketi Detayları

Halkbank’ın sunmuş olduğu özel kredi paketi, sadece kredi çeken ve borçlarını ödemekte güçlük çeken esnaflar için geçerli. Bu kredi paketi kapsamında, borçlarını yapılandırmak isteyen esnaflara 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli ve %4 faiz oranıyla kredi imkanı sunuluyor.

Faiz Oranları ve Vadeli Ödemeler

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yürürlüğe giren bu kredi paketinde aylık faiz oranı %0.37 – %0.38 arasında belirlenmiş olup, 36 ay vadeli 50.000 TL borç kapatma kredisi alan kişilerin aylık taksit tutarı ise 1.510 TL olacak.

Esnafa Özel Kredi İmkanı

Halkbank, sadece kendi müşterilerine yönelik olarak sunduğu bu özel kredi fırsatıyla, esnafların borç yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Kredi kartı, taşıt ve konut kredisi borcu olanlar için önemli bir alternatif sunan bu kredi, 6 ay ertelemeli olarak esnafa veriliyor.

Özetle, borç kapatma kredisi arayışında olanlar için Halkbank’ın sunduğu bu fırsat, düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Bu sayede, vatandaşlar maddi yüklerini hafifletme fırsatı buluyorlar.

Kaynak: Haber Merkezi