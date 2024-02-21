21 Şub 2024 - 11:47- Gündem G:

Son dakika - Alanya'da okulda yangın paniği

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya'da Özel Hamdullah Emin Paşa okullarının binasında yangın çıktı

Son dakika - Alanya'da okulda yangın paniği mask
Son dakika - Alanya'da okulda yangın paniği
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Edinilen ilk bilgilere göre, Alanya'da Özel Hamdullah Emin Paşa okullarının bulunduğu binada yangın çıktı. Okul kısa sürede boşaltılırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangının ardından veliler öğrencileri sağ salim okuldan alırlarken Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de olay yerine geldi. İncelemelerde bulunan Yücel yangınla ilgili bilgi aldı.

Son dakika - Alanya'da okulda yangın paniği

# Alanya, Belediye, ilgili, sevk

21 Şub 2024 - 11:47 - Gündem

Mahreç  Gülser Yiğit

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Kaymakamdan öğrencilere tavsiyeler mask
Kaymakamdan öğrencilere tavsiyeler
Dünyanın en iyi 50 hamur işinin içinde Türkiye'den simit var mask
Dünyanın en iyi 50 hamur işinin içinde Türkiye'den simit var
Bakanlık duyurdu: Emekli Büyükelçi hayatını kaybetti mask
Bakanlık duyurdu: Emekli Büyükelçi hayatını kaybetti
Alanya’da silahlı kavga can aldı: Polis saldırganı arıyor mask
Alanya’da silahlı kavga can aldı: Polis saldırganı arıyor
YSK'nın partilere verdiği aday listeleri için süre bitti! mask
YSK'nın partilere verdiği aday listeleri için süre bitti!
EPDK'nın çağrısı üzerine akaryakıta indirim geliyor mask
EPDK'nın çağrısı üzerine akaryakıta indirim geliyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber