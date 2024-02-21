Son dakika - Alanya'da okulda yangın paniği

Edinilen ilk bilgilere göre, Alanya'da Özel Hamdullah Emin Paşa okullarının bulunduğu binada yangın çıktı. Okul kısa sürede boşaltılırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangının ardından veliler öğrencileri sağ salim okuldan alırlarken Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de olay yerine geldi. İncelemelerde bulunan Yücel yangınla ilgili bilgi aldı.