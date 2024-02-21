Hükümetten kiracılara kritik çağrı! Yeni uygulama hayata geçti

Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında kirada oturan vatandaşlardan kira gelirlerini doğru şekilde beyan etmelerini sağlamak için yeni bir uygulama başlattı. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, kiracılardan belirtilen internet adresine girerek "Kira Bildirim Formu" doldurmaları istendi.

AMAÇ; VERGİ KAYBININ ÖNÜNE GEÇMEK

Bu uygulamanın amacı, mülk sahiplerinin beyan ettiği kira ile kiracıların ödedikleri kira bedellerini karşılaştırarak vergi kaybının önüne geçmek olarak açıklandı. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu süreci adım adım anlatarak kiracılara yönlendirmede bulundu.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın duyurusunda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri ve TÜİK istatistiklerinden faydalanılarak potansiyel kiracılara ait adreslerin tespit edildiği belirtildi. Bu doğrultuda, mükelleflere bilgilendirme mektupları gönderilirken, bazı durumlarda kiracı yoklaması da yapıldığı ifade edildi.

Yapılan yoklama sonucunda ulaşılamayan kiracılara belirli gün ve saatlerde belirtilen adrese gelmeleri için kira ödemelerine ilişkin görüşme mektubu bırakıldığı vurgulandı. Ancak artık bu görüşmelerin önemli bir kısmının dijital ortamda gerçekleşeceği ve kiracıların kira bildirimlerini vergi dairesine gitmeden, Dijital Vergi Dairesi Uygulaması üzerinden yapabilecekleri belirtildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, tüm kiracıları Kira Bildirim Formu'nu doldurmaya davet ederken, bu formun Dijital Vergi Dairesi'ne kullanıcı bilgileriyle giriş yapıldığında erişilebilir olduğunu ifade etti. Formun doldurulması için kiracıya, mülk sahibine ve taşınmaza ilişkin bilgilerin yanı sıra kira ücretinin yatırıldığı hesap bilgilerinin ve bildirime ilişkin açıklamaların doldurulması gerektiği vurgulandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bu yeni uygulaması, Türkiye'de kirada oturan vatandaşların kira beyanlarını daha şeffaf ve kolay bir şekilde yapmalarını hedefliyor. Bu adımın kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir rol oynaması ve vergi kaybının önüne geçilmesi bekleniyor. Kiracıların 28 Şubat'a kadar bu yeni uygulamaya uyum sağlaması bekleniyor.

NELER İSTENİYOR?

“Kira Bildirim Formu” alanında kullanıcılardan istenenlerse şu şekilde:

- Kiracıya ilişkin bilgiler,

- Mülk sahibine ilişkin bilgiler,

- Taşınmaza ilişkin bilgiler,

- Kira ücretinin yatırıldığı hesap bilgileri,

- Bildirime ilişkin açıklamalar.

Kaynak: Karar