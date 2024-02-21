Survivor'da bikinili görüntüler olay oldu: Cübbeli Ahmet Hoca görmesin

Popüler realite şovu Survivor Yunanistan komşuda ilgiyle izleniyor. Survivor Türkiye kadar Survivor Yunanistan da sosyal medyada gündeme geliyor. Türkiye'de kavgaların yaşandığı yarışmanın Yunanistan yapımında keyifli anlar ekrana yansıyor.
Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor Greece 2024'ten bazı görüntüler sosyal medyada yansıdı.
Kadın yarışmacıların minik bikinileriyle kumsalda sere serpe uzanıp güneşlendikleri anlar dikkat çekti.
Survivor Türkiye fanları "Kaç yıldır bize ne izletiyorsun Acun", "Biz kavga kıyamet komşuda cennet", "Vay arkadaş bizde şort giyilmesine bile tepki","Cübbeli görmesin" yorumlarında bulundu.
Cübbeli Ahmet geçtiğimiz günlerde konuşmasında "O TV8 midir nedir o var ya onun o bütün çırılçıplak kız erkek karışıklarından daha büyük günah..." demişti.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.