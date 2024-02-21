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Son Dakika! Kahramanmaraş'ta deprem

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Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Türkoğlu-Kuyumcular bölgesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre saat 09.58'de yaşanan depremin derinliği tam 5 kilometre.

21 Şub 2024 - 10:10 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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