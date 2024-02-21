Bu da 250 TL'lik fenomen: Ne dediğini anlayan var mı?

Sosyal medyadan yapılan bir paylaşımda Konya'da sokakta mısır satan bir satıcının hareketleri gündem yarattı. Satıcının dansı ve çıkardığı garip sesler görenleri şaşkına çevirdi.
Adının Ahmet olduğu söylenen satıcının kendinden geçerek söylediği sözler anlaşılmazken video çekiminin ücretinin 250 TL olması sosyal medyada gündem yarattı.
Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülere yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "20 TL vereyim şu hareketleri yapmasın" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kafadan istiyorum" yorumunu ekledi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.