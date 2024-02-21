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Bu da 250 TL'lik fenomen: Ne dediğini anlayan var mı?

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Sosyal medyadan birbirinden ilginç görüntüler viral olmaya devam ediyor. Son olarak ise Konya'da bir mısır satıcısının hareketleri gündem oldu. Tezgahında 'Video çekimi 250 TL' yazılı bir pankart bulunan satıcının hareketleri çok konuşuldu.

Bu da 250 TL'lik fenomen: Ne dediğini anlayan var mı? mask
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Sosyal medyadan yapılan bir paylaşımda Konya'da sokakta mısır satan bir satıcının hareketleri gündem yarattı. Satıcının dansı ve çıkardığı garip sesler görenleri şaşkına çevirdi.

Adının Ahmet olduğu söylenen satıcının kendinden geçerek söylediği sözler anlaşılmazken video çekiminin ücretinin 250 TL olması sosyal medyada gündem yarattı.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülere yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "20 TL vereyim şu hareketleri yapmasın" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kafadan istiyorum" yorumunu ekledi.

# Sosyal, konya

21 Şub 2024 - 10:05 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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