Vatandaşın yatırım tercihi değişti! İşte yeni trend...

Seçimlerin ardından döviz kurlarında yaşanan yükseliş beklentisi, Türkiye'de döviz talebinde hızlı bir artışa neden oldu. Ekonomistlerin karşı çıkmasına rağmen, bankacılık sektörü kaynaklarına göre döviz kurlarının seçim sonrasında artacağı beklentisiyle vatandaşların döviz alımları arttı. Bu artış, yılbaşından bu yana doların TL karşısında yaklaşık %5 oranında değer kazanmasıyla daha da belirginleşti. Ancak, bu yükseliş eğilimi sadece vatandaşlar arasında değil, Merkez Bankası rezervlerinde de önemli bir düşüşe yol açtı.

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre; Merkez Bankası'nın verilerine göre, net uluslararası döviz rezervleri 22 Aralık'taki zirve seviyesinden bu yana 11.3 milyar dolar azaldı. Son haftalarda yaşanan bu düşüş, döviz talebinin güçlü seyrini işaret etmekte. Ekonomistlerin hesaplarına göre, 16 Şubat itibarıyla toplam döviz rezervleri 0.7 milyar dolar, net rezervler ise 0.4 milyar dolar daha azaldı. Bu durum, Merkez Bankası'nın rezervlerini koruma çabalarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

TL'DEKİ HER %10'LUK DEĞER KAYBI ÖNEMLİ

Döviz talebindeki artışın bir diğer nedeni ise TL kaynaklı kur korumalı mevduat hesaplarının artık açılamaması. Bu durum, TL mevduat faizlerinin cazibesinin azalmasıyla birlikte, bir kısmı dövize yönelen tasarrufların artmasına neden oldu. Kapanan bu hesapların büyüklüğü ise 123 milyar dolar seviyesinden 80 milyar dolara geriledi. Bunun yanı sıra, döviz kurlarındaki yükselişin enflasyona olan etkisi de dikkate alınmalıdır. TL'deki her %10'luk değer kaybının enflasyonu 5 puan artırdığı hesaplanıyor ve bu da döviz talebini daha da artırıyor.

Merkez Bankası'nın TL likiditesini çekmeye yönelik adımlar atması gerektiğine dair beklentiler de yükseliyor. Borsa İstanbul'da repo-ters repo piyasasında ortalama gecelik faizin önceki gün %45'in altına düşmesi, bu yönde yeni adımların gerekliliğini gösteriyor. Ancak, bu adımların etkili olması için piyasadaki beklentilerin değişmesi gerekebilir.