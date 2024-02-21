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Son dakika - Milli muharip uçak 'KAAN' ilk uçuşunu yaptı

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Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. KAAN, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

Son dakika - Milli muharip uçak 'KAAN' ilk uçuşunu yaptı
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen, Türkiye'nin gururu milli muharip uçağı KAAN, ilk uçuşunu Ankara semalarında başarıyla gerçekleştirdi. Mürted Hava Meydanı'ndan havalanan KAAN, belirlenen süre boyunca havada kalarak, test uçuşunu tamamladı ve sorunsuz bir şekilde üssüne dönüş yaptı.

KAAN'ın bu önemli ilk uçuşu, uzun ve titiz bir hazırlık sürecinin ardından geldi. Fırlatma koltuğu, statik testler, kontrol yüzeyleri testleri, iniş takımı düşürme testleri, aviyonik sistem testleri ve yakıt testleri gibi bir dizi kritik testten başarıyla geçen KAAN, motor çalıştırma testlerini de sorunsuz tamamlayarak uçuşa hazır hale geldi.

TUSAŞ tarafından geliştirilen KAAN, yerli ve milli imkanlarla üretilen bir muharip uçak olarak Türkiye'nin savunma sanayiindeki yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Milli muharip uçağın başarıyla tamamlanan ilk uçuşu, Türkiye'nin havacılık ve uzay alanındaki ilerlemesinin ve bağımsızlık yolundaki kararlı adımlarının somut bir göstergesi olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı.

# türkiye, ankara, uzay, Hava

21 Şub 2024 - 09:46 - Gündem

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