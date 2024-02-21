- Ekonomi

Motorine indirim geldi!

ABONE OL Google News Sayfamız

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim geldi. Pompaya yansıyan indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41,22 motorinin ise litre fiyatı 43,10 liradan satılıyor.

Motorine indirim geldi! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim geldi. İndirim gece yarısı fiyatlara yansıtıldı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; benzinin litresi ortalama 41 lira 22 kuruş motorinin ise litre fiyatı 43 lira 10 kuruştan satılıyor.

EPDK'DAN AKARYAKIT ADIMI: BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi. Güncellenen marj oranları ile birlikte benzin ve motorine 1 ile 1,5 TL düzeyinde indirim gelecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Sondakika

# devam, türkiye, indirim, akaryakıt, epdk

21 Şub 2024 - 09:22 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Ramazan gelmeden fiyatlar piyasayı uçurdu: En düşük fiyat bile dudak uçuklattı... mask
Ramazan gelmeden fiyatlar piyasayı uçurdu: En düşük fiyat bile dudak uçuklattı...
Dünya devi tarih verdi: Yatırımcılar kendini hazırlasın! Dananın kuyruğu kopuyor... mask
Dünya devi tarih verdi: Yatırımcılar kendini hazırlasın! Dananın kuyruğu kopuyor...
Şubat ayı ödemeleri hesaplarda: Herkes hesaplarını kontrol etsin... mask
Şubat ayı ödemeleri hesaplarda: Herkes hesaplarını kontrol etsin...
Bu bileziği eşinize dostunuza gösterin: Herkes almak için uzun kuyruklar oluşturdu! Fiyatı ise... mask
Bu bileziği eşinize dostunuza gösterin: Herkes almak için uzun kuyruklar oluşturdu! Fiyatı ise...
Emeklilik maaşınız tek tıkla ekranınızda: e-Devlet'ten nasıl sorgulama yapılır? mask
Emeklilik maaşınız tek tıkla ekranınızda: e-Devlet'ten nasıl sorgulama yapılır?
Resmi Gazete'de yayımlandı! Emekliler için 10.000 TL ödeme mask
Resmi Gazete'de yayımlandı! Emekliler için 10.000 TL ödeme
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber