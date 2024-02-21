Acun bombayı patlattı! Ronaldinho Survivor'a geliyor

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, yarışmacıları heyecanlandıran bir duyuru yaptı. Ilıcalı, Survivor'a efsane futbolcu Ronaldinho'nun misafir edileceğini açıkladı.
RONALDİNHO, SERCAN YILDIRIM'A KARŞI
Sercan Yıldırım ve Ronaldinho, Survivor 2024 All Star'da gösteri maçında yer alacaklar. Acun Ilıcalı duyurusunda, "Ronaldinho'ya Survivor'a gel, ayak tenisi oynayalım dedim. Sağ olsun kırmadı. Yarın Dominik'te bizimle birlikte olacak" ifadelerini kullandı.
MESUT ÖZİL'İN KONUK OLACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Survivor'ın 20 Şubat tarihli bölümünde dünyaca ünlü bir futbolcunun yarışmaya konuk olacağı açıklanmıştı. Bölüm fragmanını gören izleyiciler Mesut Özil'in konuk olacağı iddiaları üzerinde sosyal medyada tartışmışlardı. Söz konusu futbolcunun Ronaldinho olduğu kesinleşti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.