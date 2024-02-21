Ukrayna ordusunda kaos! Avdiyivka bozgununda bine yakın asker kayıp

Rusya'nın Doğu Ukrayna'daki en önemli noktalardan Avdiyivka şehrini ele geçirmesiyle birlikte yaşanan çatışmalar, Ukrayna ordusunda büyük bir kayıp yaşanmasına neden oldu. ABD ve Ukraynalı yetkililere göre, kaotik bir geri çekilme sırasında yaklaşık 1000 Ukrayna askeri kayboldu veya Rus güçleri tarafından esir alındı. Bu durum, zaten düşük olan moralin daha da bozulmasına yol açabilir.

Ukrayna'nın Avdiyivka'dan geri çekilmesi, stratejik bir gerileme olarak görülmemekle birlikte, ABD Kongresi'nin askeri yardım konusunda tereddüt etmesi, Ukrayna'nın savaş alanındaki zorluklarını artırıyor. Artan asker ihtiyacına rağmen, Ukrayna parlamentosu ek asker çağrısına siyasi direnç gösterdi.

UKRAYNA KAYIPLARI KABUL ETTİ

Ukrayna askeri yetkilileri, geri çekilme sırasında bazı askerlerin esir alındığını kabul etse de, kesin sayı belirsizliğini koruyor. General Oleksandr Tarnavsky, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, geri çekilmenin planlandığı gibi gerçekleştiğini ancak son aşamada bazı askerlerin Rus kuvvetleri tarafından esir alındığını belirtti.

RUS ORDUSU HAZIRLIKSIZ YAKALADI

Rusya'nın hızlı ilerleyişi, Ukrayna kuvvetlerini hazırlıksız yakaladı. Üst düzey Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin de ağır kayıplar verdiğini ifade ediyor. Ancak, Avdiyivka'daki kaotik geri çekilme, Ukrayna için ciddi kayıplara yol açtı.

Geri çekilme sürecinde, iletişim sorunları ve kötü planlama, Ukrayna birliklerinin daha fazla kayıp vermesine neden oldu. Sosyal medyada yer alan videolar, Rus güçlerinin Ukraynalı askerleri esir aldığını ve infaz ettiğini gösteriyor. Ukrayna savcılığı, bu iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Rusya'nın elinde şu anda 3 bin 500'den fazla Ukraynalı asker bulunuyor. Ocak ayında, Ukrayna'nın bir Rus kargo uçağını düşürmesi, esir değişimi konusundaki gerilimi artırdı. Uçakta Ukraynalı savaş esirlerinin de bulunabileceği iddia edildi.

Kaynak: Karar