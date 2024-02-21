Teknoloji uzmanı uyardı: Yapay zekaya bunları söylemeyin! Yoksa...

Yapay zeka yazılımları, günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için geliştirildi. Sohbet botları ile zor sorulara yanıt bulabilir hatta bazı görevleri de tıpkı bir insan gibi yerine getirebilir. Bu sebeple, bazen kendi isminiz de dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizi paylaşmak sizlere cazip gelebilir. Ama uzmanlara göre, ne olursa olsun bu tür bir paylaşımdan sakınmalısınız. Siber güvenlik uzmanı, "Şifreler, pasaport, adresler, numaralar, isimler veya farklı kişisel veriler, yapay zeka ile yapılan sohbetlere dahil edilmemelidir" diyerek uyarıda bulundu. Çünkü bilgiler, yapay zekalı sohbet yazılımlarında her zaman güvende kalmayabilir.

ChatGPT, diyalogları kaydedip daha sonra teknik sorunları gidermek ya da hizmet ihlallerini önlemek için kullanılabilir. Hatta konuşmalar, insan moderatörler tarafından da incelenebilir. Herhangi bir hata, diyalogların sızmasına ya da başka biriyle paylaşmasına sebep olabilir. Siber güvenlik uzmanı Stan Kaminsky, "Unutmayın, sohbet botuna yazdığınız şeyler size karşı kullanılabilir" vurgusunu yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi