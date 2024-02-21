- Teknoloji

Teknoloji uzmanı uyardı: Yapay zekaya bunları söylemeyin! Yoksa...

ABONE OL Google News Sayfamız

Uzmanlar uyardı... Yapay zekaya güvenliğiniz açısından asla söylenmemesi gerekeni açıkladı.

Teknoloji uzmanı uyardı: Yapay zekaya bunları söylemeyin! Yoksa... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yapay zeka yazılımları, günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için geliştirildi. Sohbet botları ile zor sorulara yanıt bulabilir hatta bazı görevleri de tıpkı bir insan gibi yerine getirebilir. Bu sebeple, bazen kendi isminiz de dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizi paylaşmak sizlere cazip gelebilir. Ama uzmanlara göre, ne olursa olsun bu tür bir paylaşımdan sakınmalısınız. Siber güvenlik uzmanı, "Şifreler, pasaport, adresler, numaralar, isimler veya farklı kişisel veriler, yapay zeka ile yapılan sohbetlere dahil edilmemelidir" diyerek uyarıda bulundu. Çünkü bilgiler, yapay zekalı sohbet yazılımlarında her zaman güvende kalmayabilir.

ChatGPT, diyalogları kaydedip daha sonra teknik sorunları gidermek ya da hizmet ihlallerini önlemek için kullanılabilir. Hatta konuşmalar, insan moderatörler tarafından da incelenebilir. Herhangi bir hata, diyalogların sızmasına ya da başka biriyle paylaşmasına sebep olabilir. Siber güvenlik uzmanı Stan Kaminsky, "Unutmayın, sohbet botuna yazdığınız şeyler size karşı kullanılabilir" vurgusunu yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi

# sonra

21 Şub 2024 - 04:24 - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Teknoloji uzmanı uyardı: Yapay zekaya bunları söylemeyin! Yoksa... mask
Teknoloji uzmanı uyardı: Yapay zekaya bunları söylemeyin! Yoksa...
Vergisiz telefon kıskacı: "Telefonu aldık ama..." mask
Vergisiz telefon kıskacı: "Telefonu aldık ama..."
SOFIA uzayda su buldu mask
SOFIA uzayda su buldu
Yapay zekaya bebek simülasyonu İlk öğrendiği kelimeler: Top ve sandalye mask
Yapay zekaya bebek simülasyonu İlk öğrendiği kelimeler: Top ve sandalye
SpaceX, 100 Starlink uydusunu hurdaya çıkarıyor mask
SpaceX, 100 Starlink uydusunu hurdaya çıkarıyor
Apple Vision Pro büyük hayal kırıklığı mask
Apple Vision Pro büyük hayal kırıklığı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber