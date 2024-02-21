- Ekonomi

Ramazan gelmeden fiyatlar piyasayı uçurdu: En düşük fiyat bile dudak uçuklattı...

ABONE OL Google News Sayfamız

11 ayın sultanı Ramazan'ın başlamasına az bir süre kala orucunu restoranlarda açmak isteyenler ancak kapısından geçecek... 2023'te İstanbul'daki restoranlarda kişi başı 300 ila 400 lira arasında olan iftar menüleri bu sene 500 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıkıyor.

Ramazan gelmeden fiyatlar piyasayı uçurdu: En düşük fiyat bile dudak uçuklattı... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ramazana sayılı gün kala restoran ve lokantalar iftar menülerini belirliyor. İftariyelik, çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşan menülerde geçen seneye oranla en az iki kat artış var.

NTV'de yer alan habere göre, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, geçen sene işletmesinde 900 TL olan iftar menülerinin 2 bin 500 TL'ye kadar çıktığını dile getirdi.

YÜZDE 100'E YAKIN ZAM

Bingöl, "Menülerde yüzde 100'e yakın zam beklenirken 4 bin ile 5 bin arasında değişecek. Şu anda bizim derneğimize de gelen en çok şikayetlerin başında restoran ve lokanta benzeri yerlerin fiyatlarının çok yüksek olduğu... Bu sene de yüzde 100'den aşağı olacağını düşünmüyorum." dedi.

Müşteriler, artan fiyatlardan şikayetçi olduğunu dile getirirken birçoğu artık evde oruç açmanın daha uyguna geleceğini söylüyor.

TEMEL NEDEN KIRMIZI ET FİYATLARININ ARTMASI

Gıda ürünlerinde, özellikle de kırmızı et fiyatlarındaki artış menülerin zamlanmasının temel nedeni olarak aktarılırken müşteriler ise denetimlerin artmasını istiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# var, Gelen, Yer, Ramazan, yüzde, Yüksek

21 Şub 2024 - 04:13 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Ramazan gelmeden fiyatlar piyasayı uçurdu: En düşük fiyat bile dudak uçuklattı... mask
Ramazan gelmeden fiyatlar piyasayı uçurdu: En düşük fiyat bile dudak uçuklattı...
Dünya devi tarih verdi: Yatırımcılar kendini hazırlasın! Dananın kuyruğu kopuyor... mask
Dünya devi tarih verdi: Yatırımcılar kendini hazırlasın! Dananın kuyruğu kopuyor...
Şubat ayı ödemeleri hesaplarda: Herkes hesaplarını kontrol etsin... mask
Şubat ayı ödemeleri hesaplarda: Herkes hesaplarını kontrol etsin...
Bu bileziği eşinize dostunuza gösterin: Herkes almak için uzun kuyruklar oluşturdu! Fiyatı ise... mask
Bu bileziği eşinize dostunuza gösterin: Herkes almak için uzun kuyruklar oluşturdu! Fiyatı ise...
Emeklilik maaşınız tek tıkla ekranınızda: e-Devlet'ten nasıl sorgulama yapılır? mask
Emeklilik maaşınız tek tıkla ekranınızda: e-Devlet'ten nasıl sorgulama yapılır?
Resmi Gazete'de yayımlandı! Emekliler için 10.000 TL ödeme mask
Resmi Gazete'de yayımlandı! Emekliler için 10.000 TL ödeme
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber