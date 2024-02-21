Dünya devi tarih verdi: Yatırımcılar kendini hazırlasın! Dananın kuyruğu kopuyor...

Yatırım araçları her ne kadar artsa da altın, yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülmeye devam ediyor. Altın yatırımı yapan yatırımcıları mutlu edecek tahmin Citibank'tan geldi.
ABD'nin önde gelen yatırım bankası Citi'nin ekonomistlerinden altın sahiplerini zıplatacak bir tahmin geldi: Gelecek 12-18 ay içinde ons başına 3 bin dolara ulaşacak! Şu anda 2 bin 28 dolar seviyelerinde seyreden altının fiyatı, merkez bankalarının alımlarını artırmasıyla adeta fırlayacak. Yatırımcıların gözü kulağı bu altın tahmininde!
BRENT PETROLÜN 100 DOLARI GÖRMESİ BEKLENİYOR
Brent petrolün 100 doları görmesi bekleniyor. 83 dolara yaklaşan Brent petrolün fiyatında artışın tetikleyicisi, jeopolitik riskler ve arz kesintileri olacak. Citi'nin raporuna göre, altın ve petroldeki bu yükseliş, ekonomik ve jeopolitik risklerin yanı sıra merkez bankalarının politikalarından da besleniyor.
Bu tahminler, altın biriktirenleri ve yatırımcıları umutlandırırken, "Altının yıldızı parlıyor, 3 bin dolar yolculuğu başlıyor" yorumlarına neden oldu. Citi'nin 2024'ün ikinci yarısında altın için öngördüğü baz senaryo, ons başına 2 bin 150 dolar. Ancak yatırımcılar, altının yeni rekorlar kırmasını ve 3 bin doları görmesini sabırsızlıkla bekliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.