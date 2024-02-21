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Şubat ayı ödemeleri hesaplarda: Herkes hesaplarını kontrol etsin...

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yapılan ödemeler için açıklama Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Şubat ayında 872,4 milyon TL tutarında sosyal ve ekonomik destek ödemesinin yapıldığını duyuran Göktaş, hesapları tanımlandığını belirtti. İşte tüm detaylar…

Şubat ayı ödemeleri hesaplarda: Herkes hesaplarını kontrol etsin... mask
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında gerçekleştirilen sosyal destek ödemeleri dikkatle takip ediliyor. Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla gerçekleştirilen yardım ödemeleri Şubat ayında da tamamlandı. Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte 872,4 milyon TL TL tutarında SED ödemesinin hesapları tanımlandığını açıkladı. İşte tüm detaylar…

HESAPLARINIZI KONTROL EDİN


Geleceğin yatırımı olarak görülen çocuklara yapılan hizmetler de her geçen gün artış göstermeye devam ediyor. Çocukların eğitim hayatına kaliteli bir şekilde devam edebilmesi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri devam ediyor. Şubat ayı ile birlikte ödemelerin ne zaman yatırılacağı merak edilirken açıklama Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Çocukların milli değerleri sahip Kendine güvenen ve eğitimli sağlıklı fertler olması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Göktaş, “Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Şubat ayına ilişkin 872,4 milyon TL SED ödemesi yaptık” açıklamalarında bulundu.

Ailenin önemine değinen bakan Göktaş çocukların ve ailelerinin geleceği hazırlanması için yapılan destek ödemeleri için şu sözleri dile getirdi:

“Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Aile odaklı sosyal hizmet modellerimiz ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösteriyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi

# eğitim, devam, Sosyal, açıklama

21 Şub 2024 - 03:43 - Ekonomi

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