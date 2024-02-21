- Ekonomi

Bu bileziği eşinize dostunuza gösterin: Herkes almak için uzun kuyruklar oluşturdu! Fiyatı ise...

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Altın bileziklerde yeni trend belli oldu. Klasik modeller tarihe karışırken gören kaburga bilezik modellerine sarılıyor. Peki, kaburga bilezik ne kadar? İşte kaburga bilezik model ve fiyatları…

Bu bileziği eşinize dostunuza gösterin: Herkes almak için uzun kuyruklar oluşturdu! Fiyatı ise... mask
Bu bileziği eşinize dostunuza gösterin: Herkes almak için uzun kuyruklar oluşturdu! Fiyatı ise...
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Herkesin yatırımda güvenli liman olarak gördüğü altın kadınların da bir numaralı aksesuar parçası. Yıllar boyu kadınlarda gösterişin simgesi olarak görülen altında zaman geçtikçe trendler de değişiyor.

Kadınların bayılarak taktığı altın bileklik ve bileziklerde son zamanlarda model çeşitliliğinin artması ise dikkat çekiyor. Hem kolumda dursun hem de yatırımım olsun diyenler burma, kelepçe ve ajda modelleri tercih ederken, biraz daha estetikten yana olanlar modern tercihlere yöneliyor.

Bu kapsamda son zamanların en çok tercih edilen modeli de belli. Birçok kişinin yeni yeni adını duyduğu kaburga modeli resmen yok satıyor. Kelepçe şeklinde olan kaburga bilezikler, genelde sarı altın olarak tercih ediliyor ancak 2 renkli olanları da popüler modellerinden. Kaburga altın bilezikler 2,3,4 ve 5 kol olarak çeşitli modeller olarak sunuluyor.

KABURGA BİLEZİK FİYATLARI

Kaburga bileziklerin çeşitli modelleri bulunurken ayarına göre fiyatları şöyle şekilleniyor:

8 Ayar 4'lü Kaburga Kelepçe Altın Bilezik 18 bin TL

14 Ayar Altın 3'lü Kaburga Kelepçe Bilezik 22 bin TL

22 Ayar Altın 3 'lü Kaburga Bilezik 50 bin TL civarındadır.

Bu bileziği eşinize dostunuza gösterin: Herkes almak için uzun kuyruklar oluşturdu! Fiyatı ise...

Kaynak: Haber Merkezi

# Son, altın

21 Şub 2024 - 03:22 - Ekonomi

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