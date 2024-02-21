Emeklilik maaşınız tek tıkla ekranınızda: e-Devlet'ten nasıl sorgulama yapılır?

Türkiye'de, çalışan vatandaşların sosyal güvencelerden faydalanabilmeleri, gereken şartlar tamamlandığında emeklilik hakkını kazanabilmeleri ve devlet tarafından istihdamın kontrol altında tutulabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olan çeşitli sistemler bulunuyor. 4A, 4B, 4C olarak sistemlere ayrılan çalışanlar, emekli olduklarında bu sistemlere özel oranlara göre maaş alıyor.
EMEKLİ MAAŞI NASIL SORGULANIYOR?
e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama butonuna, "Ne kadar emekli maaşı alırım?" yazın, SGK'lılar için "4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" sekmesine tıklayın.
Ardından gelen penceredeki bilgilendirme yazısındaki tiki işaretleyip " Devam Et" butonuna tıklayın.
BAĞ-KUR'lular için ise arama kısmına "4B Emekli Aylığı Hesaplama" yazın ve gerekli detayların işaretleyin. BAĞ-KUR'lular 5400 günü doldurduktan sonra olası emekli aylıklarını görüntüleyebilir.
Yeni açılan pencerede çalışılan sektör ve bakmakla yükümlü olunan kişi varsa bu seçenekleri de işaretleyip son adım olan "Hesapla" butonunu tıklayın.
Son gelen pencere ile; olası emekli maaşı, ek ödeme tutarı, aylık ve yıllık ortalama kazançlar, dönemlere göre aylık bağlanma oranları ve yine dönemlere prim gün sayılarını öğrenebilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.