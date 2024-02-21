21 Şub 2024 - 03:15- Ekonomi G:

Emeklilik maaşınız tek tıkla ekranınızda: e-Devlet'ten nasıl sorgulama yapılır?

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e-Devlet sistemine emekli adayları için yeni özellik eklendi. Gerekli şartları sağlayan kullanıcılar, yapacakları basit bir işlemle emekli olunca alacakları olası maaşı artık e-Devlet'ten de öğrenebilecek. Peki, emekli olunca ne kadar maaş alırım? İşte, e-Devlet üzerinden emekli maaşı hesaplama...

Emeklilik maaşınız tek tıkla ekranınızda: e-Devlet'ten nasıl sorgulama yapılır? mask
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Türkiye'de, çalışan vatandaşların  sosyal güvencelerden faydalanabilmeleri, gereken şartlar tamamlandığında emeklilik hakkını kazanabilmeleri ve devlet tarafından istihdamın kontrol altında tutulabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olan çeşitli sistemler bulunuyor. 4A, 4B, 4C olarak sistemlere ayrılan çalışanlar, emekli olduklarında bu sistemlere özel oranlara göre maaş alıyor.

EMEKLİ MAAŞI NASIL SORGULANIYOR?

e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama butonuna, "Ne kadar emekli maaşı alırım?" yazın, SGK'lılar için "4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" sekmesine tıklayın.

Ardından gelen penceredeki bilgilendirme yazısındaki tiki işaretleyip " Devam Et" butonuna tıklayın.

BAĞ-KUR'lular için ise arama kısmına "4B Emekli Aylığı Hesaplama" yazın ve gerekli detayların işaretleyin. BAĞ-KUR'lular 5400 günü doldurduktan sonra olası emekli aylıklarını görüntüleyebilir.

Yeni açılan pencerede çalışılan sektör ve bakmakla yükümlü olunan kişi varsa bu seçenekleri de işaretleyip son adım olan "Hesapla" butonunu tıklayın.

Son gelen pencere ile; olası emekli maaşı, ek ödeme tutarı, aylık ve yıllık ortalama kazançlar, dönemlere göre aylık bağlanma oranları ve yine dönemlere prim gün sayılarını öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi

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21 Şub 2024 - 03:15 - Ekonomi

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