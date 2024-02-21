Şimşek'te 3 puan hedefi

Pazartesi gününü izinli olarak geçiren turuncu yeşilli futbolcular, haftanın ilk antrenmanında teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çalıştılar. Zimbitlik Sahası'nda yapılan idmana ısınma koşusu ile başlayan oyuncular, daha sonra gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdmanın ikinci bölümünde ise kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren Corendon Alanyasporlu futbolcular, idmanın son bölümünde şut çalışması yaptılar. Ligde 5 maçtır kazanamayan ve Karagümrük mesaisine 3 puan parolası ile başlayan Corendon Alanyaspor, 25 Şubat Pazar günü deplasmanda oynanacak olan kritik mücadeleden 3 puanla ayrılarak galibiyet hasretine son vermek istiyor. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.