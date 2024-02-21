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Şimşek'te 3 puan hedefi

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CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27'nci haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.

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Pazartesi gününü izinli olarak geçiren turuncu yeşilli futbolcular, haftanın ilk antrenmanında teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çalıştılar. Zimbitlik Sahası'nda yapılan idmana ısınma koşusu ile başlayan oyuncular, daha sonra gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdmanın ikinci bölümünde ise kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren Corendon Alanyasporlu futbolcular, idmanın son bölümünde şut çalışması yaptılar. Ligde 5 maçtır kazanamayan ve Karagümrük mesaisine 3 puan parolası ile başlayan Corendon Alanyaspor, 25 Şubat Pazar günü deplasmanda oynanacak olan kritik mücadeleden 3 puanla ayrılarak galibiyet hasretine son vermek istiyor. Cemali AYDINOĞLU

Şimşek'te 3 puan hedefi

Kaynak: Spor Servisi

# Son, günü, pazar, fatih

21 Şub 2024 - 02:55 - Spor

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