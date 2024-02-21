Galibiyet hasreti sürüyor

TRENDYOL Süper Lig'de sıkıntılı haftalar geçiren Corendon Alanyaspor, uzun süredir ateş hattından kurtulmak için çabalıyor. Ligde 5 maçtır kazanamayan, son galibiyetini ise 21. haftada Oba Stadı'nda oynadığı Çaykur Rizespor maçında 2-1'lik skorla alan turuncu yeşilli takım, daha sonra çıktığı 5 maçta 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ligin 26. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'la da berabere kalan Corendon Alanyaspor, Antalyaspor, Adana Demirspor, Ankaragücü ve Hatayspor ile birlikte ligin en çok berabere kalan 5 takımı arasında yer aldı. Toplamda 11 beraberlik elde eden Alanyaspor'un 6 galibiyeti, 9 da yenilgisi bulunuyor. Ligde topladığı 29 puanla 15. sırada yer alan turuncu yeşilli ekip, ligin 27. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.