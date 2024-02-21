Galibiyet hasreti sürüyor

TRENDYOL Süper Lig'de sıkıntılı haftalar geçiren Corendon Alanyaspor, uzun süredir ateş hattından kurtulmak için çabalıyor. Ligde 5 maçtır kazanamayan, son galibiyetini ise 21. haftada Oba Stadı'nda oynadığı Çaykur Rizespor maçında 2-1'lik skorla alan turuncu yeşilli takım, daha sonra çıktığı 5 maçta 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ligin 26. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'la da berabere kalan Corendon Alanyaspor, Antalyaspor, Adana Demirspor, Ankaragücü ve Hatayspor ile birlikte ligin en çok berabere kalan 5 takımı arasında yer aldı. Toplamda 11 beraberlik elde eden Alanyaspor'un 6 galibiyeti, 9 da yenilgisi bulunuyor. Ligde topladığı 29 puanla 15. sırada yer alan turuncu yeşilli ekip, ligin 27. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor Servisi