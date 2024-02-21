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Galibiyet hasreti sürüyor

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Ligde son galibiyetini Çaykur Rizespor'dan alan, son olarak Adana Demirspor ile de sahasında berabere kalan Corendon Alanyaspor, geride kalan 26 haftada en çok berabere kalan 5 takımdan biri oldu

Galibiyet hasreti sürüyor mask
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TRENDYOL Süper Lig'de sıkıntılı haftalar geçiren Corendon Alanyaspor, uzun süredir ateş hattından kurtulmak için çabalıyor. Ligde 5 maçtır kazanamayan, son galibiyetini ise 21. haftada Oba Stadı'nda oynadığı Çaykur Rizespor maçında 2-1'lik skorla alan turuncu yeşilli takım, daha sonra çıktığı 5 maçta 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ligin 26. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'la da berabere kalan Corendon Alanyaspor, Antalyaspor, Adana Demirspor, Ankaragücü ve Hatayspor ile birlikte ligin en çok berabere kalan 5 takımı arasında yer aldı. Toplamda 11 beraberlik elde eden Alanyaspor'un 6 galibiyeti, 9 da yenilgisi bulunuyor. Ligde topladığı 29 puanla 15. sırada yer alan turuncu yeşilli ekip, ligin 27. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor Servisi

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21 Şub 2024 - 02:51 - Spor

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