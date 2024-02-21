Kaymakamdan öğrencilere tavsiyeler

İlk olarak Avsallar İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden Kaymakam Ürkmezer Okul Müdürü Caner Canverdi'den okulun durumu hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu .

İncelemelerin ardından sınıfları ziyaret eden Kaymakam Ürkmezer öğrencilerle dersleri hakkında konuşarak, kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulunup sınavlarında başarılar diledi.

Daha sonra Avsallar Ortaokulunu ziyaret eden Kaymakam Ürkmezer burada da öğrencilerle bir araya gelip öğretmenlerden öğrencilerin durumu ile ilgili bilgi alarak kazanmak istedikleri liseler ve dersleriyle ilgili sohbet etti ve derslerinde başarılar diledi.



Sınıf ziyaretlerinden sonra Avsallar Ortaokulu ve Avsallar İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleriyle toplantı yapan Kaymakam Ürkmezer, "Öğrencilerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Amacımız öğrencilerimize motivasyon sağlayarak onlara destek vermek. Öğrencilerimizin akademik başarılarını önemsiyoruz. Bu konuda öğretmenlerimizin gayretli çalışmalarını da görüyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlara da yönelmelerini istiyoruz. Bu tür faaliyetlerinde arttırılmasını istiyoruz. Öğrencilerimiz için yapılan çalışmalarda velilerimizinde önemi büyük. Velilerimizin öğrencilerin eğitim hayatına bilinçli yaklaşmalarını sağlamalıyız. Ayrıca okul güvenliği için jandarma komutanlığımız okul ve çevrelerinde gerekli güvenlik önlemlerini alıyor. Okul idarecilerimiz ve siz değerli öğretmenlerimizden ricamız okul ve çevresine duyarlı olmanız. Şüpheli gördüğünüz durumları 112'yi arayarak hemen bilgilendirmeniz. Ayrıca İçişleri Bakanlığımız tarafından oluşturulan Kadına Karşı Şiddet (KADES) ve UYUMA (Uyuşturucuyla Mücadele) uygulamalarını indirmelerini istiyoruz. Gayretli çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi. Kaymakam Ürkmezer'e ziyaretinde Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk eşlik etti. ( Ramazan ÖZDEMİR)

Kaynak: Haber Merkezi